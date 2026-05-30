Notti bianche Presolana Medievale Tributo a Lucio Dalla e feste | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgeranno numerose iniziative. Tra queste, ci sono le notti bianche con negozi aperti fino a tarda sera, la rievocazione storica della Presolana Medievale con sfilate e spettacoli, un tributo musicale dedicato a Lucio Dalla con concerti dal vivo e feste di piazza con musica e balli. Le manifestazioni coinvolgono diverse località e attraggono visitatori di tutte le età.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante feste e sagre, la Notte bianca sport & shopping a Seriate e la notte bianca ad Almenno San Bartolomeo, Presolana Medievale a Castione, il tributo a Lucio Dalla al Modernissimo di Nembro, la color run e il concerto di Bepi & The Prismas a Rovetta, lo street food a Stezzano e la nuova domenica per Ville, Palazzi e Castelli. Da annotare, inoltre, Albino classica, Antegnate Beer Festival, la rassegna Erbe del Casaro in Val Brembana, il memorial Roby Piantoni a Colere, Cologno Sound a Cologno al Serio, la Festa della birra a Rogno, Giov@ni in festa a Urgnano, Biblofestival, la nuova apertura delle Grotte delle Meraviglie a Zogno e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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