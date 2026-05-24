Notti bianche e Feste di Strada 2026

Da maggio, Bologna e la sua provincia ospiteranno numerose feste di strada e notti bianche. Gli eventi si svolgeranno nei quartieri, nei centri storici e nelle zone commerciali, con musica dal vivo, spettacoli, mercatini, street food e attività dedicate alle famiglie. Le manifestazioni continueranno per tutta l’estate, coinvolgendo diverse aree della città e della provincia.

A partire da maggio, Bologna e la sua provincia ospiteranno numerose feste di strada e notti bianche che animeranno per tutta l'estate quartieri, centri storici e aree commerciali con musica, spettacoli, mercatini, street food e iniziative per famiglie. Serate speciali sotto le stelle perfette. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Spettacolo di Fuoco per Piazze ed Eventi | FIRE SHOW per Feste di Paese, Sagre e Festival

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