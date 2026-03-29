Nella notte tra sabato e domenica, le strade del Lecchese sono state teatro di due incidenti che hanno richiesto l'intervento delle forze di soccorso. Sul posto sono arrivate le ambulanze e le forze dell'ordine per gestire le situazioni e assistere i coinvolti negli incidenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di feriti.

Scontri fra auto a Brivio e Merate, feriti alcuni giovani. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine Incidenti nella notte fra sabato e domenica lungo le strade del Lecchese. Le forze di soccorso sono state costrette a intervenire due volte. La prima uscita poco dopo le 3 a Brivio lungo la SP72 per lo scontro fra due auto: sul posto è giunto il personale della Croce Bianca con l'ambulanza per soccorrere un uomo di 34 anni, con i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice giallo. All'alba di domenica, intorno alle 6, altro sinistro in via Statale a Merate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Notte segnata dagli incidenti sulle strade del Lecchese

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