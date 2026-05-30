Sabato 30 maggio, in provincia di Arezzo, si sono verificati tre incidenti stradali tra la mattina e il pomeriggio, provocando il ferimento di cinque persone. Le forze di soccorso sono intervenute in più occasioni per gestire le emergenze, senza che ci siano state vittime gravi. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, coinvolgendo ambulanze e squadre di pronto intervento. Non sono stati segnalati incidenti con coinvolgimento di veicoli pesanti o condizioni meteorologiche avverse.

Giornata intensa per i soccorsi in provincia di Arezzo, dove tra la mattina e il pomeriggio di sabato 30 maggio si sono verificati tre distinti incidenti che hanno causato il ferimento di cinque persone. Il primo intervento è scattato alle 7.50 ad Arezzo, in via Tarlati, per l’investimento di un pedone da parte di un’automobile. Sul posto sono intervenuti l’auto infermierizzata di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca e la polizia municipale. Un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato. Nel pomeriggio, alle 15.20, il 118 è stato attivato a Sansepolcro lungo la SP Marecchia, nei pressi di Aboca, per un incidente che ha coinvolto una motocicletta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sabato di superlavoro per i soccorsi sulle strade aretine

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