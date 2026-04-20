A Martina Franca, due uomini sono stati arrestati nella notte in seguito a un inseguimento dei Carabinieri, che era scaturito da un tentato furto. Durante il tentativo di fuga, i due hanno percorso le strade a velocità sostenuta, suscitando timore tra i residenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura dei sospettati, che ora si trovano in custodia.

Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato a Martina Franca dopo un inseguimento notturno che ha coinvolto i Carabinieri della Sezione Radiomobile. I fermati, un 33enne e un 52enne residenti nella provincia jonica, sono stati accusati di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e fuga all’alt imposto dalle forze dell’ordine. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato movimenti sospetti e ha prontamente allertato il numero di emergenza. I Carabinieri sono intervenuti in una via del centro cittadino, sorprendendo i due mentre cercavano di asportare materiale da alcuni furgoni parcheggiati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per le strade di Martina Franca, fuga a folle velocità dopo un tentato furto: arrestati due uomini

18 GENNAIO 2026 MARTINA FRANCA TA INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI, BLOCCATI DUE SOSPETTI RAPINATOR

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