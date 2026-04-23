Banche sempre più nel mirino dei malviventi | doppio colpo tentato nella notte

Da napolitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, intorno alle quattro, alcuni malviventi a bordo di un’auto scura hanno tentato di svaligiare un bancomat situato in via Miseno a Bacoli. L’episodio si è verificato in un’area frequentata e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o eventuali danni causati dall’episodio.

Questa notte, verso le 4, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto - fanno sapere i carabinieri - non è riuscito e non c’è stata alcuna sottrazione.Poco dopo, stesso copione in via Pedecone a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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