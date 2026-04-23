Banche sempre più nel mirino dei malviventi | doppio colpo tentato nella notte

Nella notte, intorno alle quattro, alcuni malviventi a bordo di un’auto scura hanno tentato di svaligiare un bancomat situato in via Miseno a Bacoli. L’episodio si è verificato in un’area frequentata e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o eventuali danni causati dall’episodio.

Questa notte, verso le 4, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto - fanno sapere i carabinieri - non è riuscito e non c’è stata alcuna sottrazione.Poco dopo, stesso copione in via Pedecone a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notteEmpoli (Firenze), 20 aprile 2026 – Due colpi nel giro di poche ore allo stesso negozio di alimentari orientale. Assalti bancomat nel Napoletano, doppio colpo nella notteNAPOLI, 12 Febbraio 2026 – Doppio episodio nella notte con assalti ai bancomat nel Napoletano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Banche sempre più nel mirino dei malviventi: doppio colpo tentato nella notte; Contanti nel mirino dell’Europa: nuove soglie e verifiche già sopra i 3.000 euro; Solo l'11% delle banche ha un'AI davvero affidabile. Il resto naviga a vista; Rassegna Stampa assicurativa 22 aprile 2026. Banche, l'Autorità di vigilanza ne bacchetta sempre di piùAumentati i procedimenti e rafforzato il personale per affrontare i crescenti rischi del mercato finanziario svizzero. tio.ch Azienda nel mirino degli hacker, il rischio si paga anche in banca: finanziamenti più difficiliSubisci un attacco informatico? Macchine ferme, persone in cassa integrazione, ricavi sfumati, danno reputazionale con i clienti. In più, come se tutto questo non bastasse già, diventi per le banche ... repubblica.it Le banche di rilevanza sistemica svizzere in futuro dovranno coprire interamente le loro partecipazioni in filiali estere con fondi propri di base di qualità primaria. Lo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta di mercoledì, tenutasi extra muros a Estavayer - facebook.com facebook