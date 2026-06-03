Nella notte, l’isola di Qshem è stata colpita da un incendio. Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro basi militari in Kuwait e Bahrein, mentre l’Iran ha risposto con raid contro obiettivi statunitensi nella stessa regione. Gli scontri si sono verificati tra lo Stretto di Hormuz, il Kuwait e il Bahrein, segnando un aumento delle tensioni militari nel Golfo.

Notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti: Teheran lancia missili verso Kuwait e Bahrain, Washington colpisce Qeshm. Scontro anche sul blocco di una petroliera diretta a Kharg Nuova escalation nel Golfo: nella notte Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi tra lo Stretto di Hormuz, il Kuwait e il Bahrain. Attacchi reciproci nella notte fra Iran e Stati Uniti. L'Iran, secondo quanto riferito dall'esercito Usa, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo gli Usa sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre Washington dal canto suo ha lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Notte di fuoco nel Golfo. Usa colpiscono l'isola di Qshem. Raid di vendetta iraniani contro le basi americane in Kuwait e Bahrein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US Hits Iran AGAIN as Iran Fires Missile at American Base - Trump Threatens to 'BLOW UP

Notizie e thread social correlati

Notte di attacchi nel Golfo, raid Usa sull’isola di Qeshm, dall’Iran droni sulle basi in Kuwait e Barhein: «Se toccate un nostro centimetro, vi ridurremo in cenere» – La direttaNella notte si sono verificati diversi attacchi nel Golfo, con un raid statunitense sull’isola di Qeshm e droni iraniani che hanno colpito basi in...

Golfo in fiamme: droni e missili iraniani colpiscono basi USADroni e missili iraniani hanno colpito basi americane nel Golfo, superando i sistemi di difesa che non sono riusciti a intercettarli.

Temi più discussi: Notte di fuoco a Coseano: incendio devasta una legnaia nella frazione di Cisterna; Notte di fuoco nella Repubblica ucraina; Notte di fuoco nel Salento: incendio davanti a un'officina, tre auto in fiamme; Notte di lavoro per i vigili del fuoco: in fiamme veicoli tra la 554 e l’Asse Mediano.

L'attacco aereo sferrato nella notte dalla Russia contro l'Ucraina è uno dei più massicci dall'inizio della guerra. Sono 13 le vittime: 9 a Dnipro e 4 a Kiev. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere gli incendi in sei diverse zone della capitale. L'aeron x.com

Stasera è stata una notte speciale per me e volevo solo condividerla! reddit

Notte di fuoco nel Golfo. Usa colpiscono l'isola di Qshem. Raid di vendetta iraniani contro le basi americane in Kuwait e BahreinNotte di attacchi tra Iran e Stati Uniti: Teheran lancia missili verso Kuwait e Bahrain, Washington colpisce Qeshm. Scontro anche sul blocco di una petroliera diretta a Kharg ... ilgiornale.it

Una notte di attacchi nel Golfo PersicoSono stati tra i più intensi dall'inizio del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre i negoziati continuano a non andare da nessuna parte ... ilpost.it