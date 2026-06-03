Durante la notte sono stati segnalati un raid statunitense sull’isola di Qaeshm e un attacco iraniano all’aeroporto internazionale in Kuwait. Sono stati riportati diversi feriti e la sospensione di voli nell’area. Non sono state fornite dettagli sulle modalità o sui responsabili degli attacchi. Le autorità locali stanno gestendo la situazione e monitorando eventuali sviluppi. La regione resta in tensione dopo gli eventi di questa notte.

L’Autorità per l’aviazione civile del Kuwait ha sospeso tutto il traffico aereo e dirottato i voli dall’aeroporto internazionale del Kuwait dopo che missili e droni iraniani hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali, come confermato dai media statali kuwaitiani. L’attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro una postazione di controllo terrestre militare iraniana e al contrasto di molteplici attacchi missilistici e con droni iraniani diretti contro il Kuwait e il Bahrein, avvenuti nella notte, come confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti. Le autorità hanno dichiarato che è stato attivato un piano di emergenza dopo che l’edificio T1 dell’aeroporto è stato colpito da droni e missili iraniani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Notte di fuoco nel golfo: raid Usa sull’isola di Qaeshm, l’Iran attacca l’aeroporto internazionale in Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi

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L'attacco aereo sferrato nella notte dalla Russia contro l'Ucraina è uno dei più massicci dall'inizio della guerra. Sono 13 le vittime: 9 a Dnipro e 4 a Kiev. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere gli incendi in sei diverse zone della capitale. L'aeron x.com

Stasera è stata una notte speciale per me e volevo solo condividerla! reddit

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