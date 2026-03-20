Guerra in Iran Meloni esclude missione militare a Hormuz Raid su Teheran e fuoco alla raffineria in Kuwait Task force Usa in movimento nel Golfo

Il governo ha annunciato che non invierà truppe a Hormuz, mentre le forze statunitensi si muovono nel Golfo. Nei giorni scorsi, sono stati condotti raid su obiettivi a Teheran e un incendio ha coinvolto una raffineria in Kuwait. La situazione tra Iran, Israele e Stati Uniti si sta manifestando con azioni militari e movimenti tattici nella regione.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più ampia e instabile. Nella notte si moltiplicano gli attacchi e le reazioni nella regione del Golfo, mentre un incendio colpisce una raffineria in Kuwait dopo un attacco con droni, segnale di un’escalation che coinvolge anche le infrastrutture energetiche. L’Europa prova a tenere aperto un canale diplomatico: Giorgia Meloni chiarisce che non esiste alcuna ipotesi di missione militare per forzare lo Stretto di Hormuz, ma resta la disponibilità a garantire la sicurezza della navigazione quando le condizioni lo permetteranno. Sul piano militare, Washington rafforza la propria presenza con una nuova task force di marines in viaggio verso l’area, mentre Israele intensifica i raid su Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Meloni esclude missione militare a Hormuz. Raid su Teheran e fuoco alla raffineria in Kuwait. Task force Usa in movimento nel Golfo Articoli correlati Leggi anche: Meloni: "No a missione militare per forzare blocco Hormuz". Nuovi raid du Teheran. E gli Usa mandano tre navi e altri 4mila militari Leggi anche: Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'Iran. La guerra nel Golfo si allarga Una selezione di notizie su Guerra in Iran Meloni esclude missione... Temi più discussi: Meloni: Guerra all’Iran fuori da diritto. Salta subito il tavolo con le opposizioni; Guerra in Iran, Meloni alle Camere: Non siamo complici. Pronta a tavolo con opposizioni; Iran, Meloni: Crisi complessa, Italia non in guerra. Tasse a chi specula su carburanti; Iran, oggi le comunicazioni di Meloni a Senato e Camera: la linea della premier. Guerra Iran, incendio in una raffineria del Kuwait dopo attacchi di droni. Meloni: «Non penso a missione militare a Hormuz»Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si dichiarano pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz, chiuso ... leggo.it Guerra in Iran, Meloni esclude missione militare a Hormuz. Raid su Teheran e fuoco alla raffineria in Kuwait. Task force Usa in movimento nel GolfoLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più ampia e instabile. Nella notte si moltiplicano gli attacchi e le reazioni nella regione ... thesocialpost.it Volo cancellato. Confini chiusi. Guerra E una domanda che cambia tutto: “E il nostro cane” Una coppia in fuga dal Medio Oriente si è trovata davanti a una scelta impossibile. Andare via… o restare. Ma una cosa era certa: lui non sarebbe rimasto indietro. - facebook.com facebook Peaky Blinders, l’ultima guerra x.com