Nord allerta meteo | tra giovedì e venerdì rischio grandine e vento

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra giovedì e venerdì, le previsioni indicano un aumento dei rischi di grandine e vento forte nella regione nord. Le aree della Pianura Padana sono le più esposte a un'ondata di temporali, che si prevede si intensificheranno nel corso di queste due giornate. La formazione dei fenomeni temporaleschi avverrà senza l'intervento di una perturbazione atlantica, secondo le stime meteorologiche.

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? Domande chiave Quando colpiranno con più violenza le aree della Pianura Padana?. Come si svilupperanno i temporali senza una perturbazione atlantica?. Quali danni potrebbero causare le grandinate e i downburst previsti?. Perché l'umidità accumulata sta alimentando questi fenomeni estremi?.? In Breve Massima intensità tra notte di giovedì 28 e pomeriggio di venerdì 29 maggio.. Modelli ECMWF e GFS confermano instabilità termodinamica su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.. Rischio grandine e downburst per agricoltori e strutture all'aperto nelle aree pianeggianti.. Contrasto tra aria calda nei bassi strati e correnti fresche in quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 22 gennaio 2026

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