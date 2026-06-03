Nord Italia | piogge violente e temperature giù di 10°C oggi

Oggi nel Nord Italia si sono verificati temporali molto intensi, con piogge violente e un calo delle temperature di oltre 10°C. Le condizioni meteo hanno interessato diverse città, con temporali supercellulari tra i più violenti. Il brusco abbassamento delle temperature potrebbe avere ripercussioni sul settore agricolo, influenzando le colture in corso. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili nelle prossime ore, con rischio di ulteriori fenomeni violenti.

Quali città rischiano i temporali supercellulari più violenti nelle prossime ore?. Come influenzerà questo crollo termico improvviso il settore agricolo?. Dove colpirà esattamente il fronte freddo dopo il passaggio iniziale?. Quali precauzioni specifiche devono adottare chi lavora nella logistica oggi?.? In Breve Temporali supercellulari colpiscono Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.. Temperature crollano fino a 18°C a Merano contro i 32°C di Decimomannu.. Rischio grandine e raffiche di vento per settori agricolo e logistico.. Contrasto tra aria fredda in quota e masse calde nei bassi strati.. Maltempo e crollo termico: la perturbazione atlantica colpisce il Nord Italia oggi 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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