Torna il tempo instabile sulla Puglia | nuvole e possibili piogge giù le temperature

Dopo diversi giorni di sole, la situazione meteo sulla Puglia cambia nuovamente. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e il rischio di piogge su tutta la regione. Le temperature, che negli ultimi giorni erano state più miti, si abbassano leggermente con il peggiorare delle condizioni atmosferiche. La situazione resta sotto osservazione e si consiglia di prepararsi a possibili variazioni nel corso della giornata.

Il sole che ha caratterizzato gli ultimi giorni lascia spazio a una maggiore instabilità, con nuvole e possibili piogge su tutta la Puglia.Le previsioniIn particolare, come spiega il previsore Andrea Bonina sul sito 3bmeteo.com, "l'ingresso di correnti più fresche in arrivo da nord determinerà un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Nuvole, piogge e vento: settimana instabile nel Comasco, le previsioniCorrenti atlantiche sull’Italia portano tempo variabile, piogge frequenti e vento a tratti sostenuto, con temperature sopra la media stagionale Anche... Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meteo: instabile fino a metà settimana, poi torna l'anticiclone. L'analisi del meteorologo Federico Brescia; Tempo instabile su Reggio Emilia: temporali martedì notte, poi torna il sereno; Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile; Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile. Fase instabile sull’Italia: temporali e calo termico, poi ritorno del bel tempoBreve fase di instabilità sull’Italia con temporali, rovesci e possibili grandinate, causata da infiltrazioni di aria più fresca, seguita da un rapido miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressio ... notizie.it Meteo: Nuova Settimana, avvio instabile e meno caldo, ma da Mercoledì 22 torna l'anticicloneAnche la giornata di Martedì 21 sarà caratterizzata da una diffusa instabilità su molte regioni, dove il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord. Sono previste ... ilmeteo.it Instabilità fino a domani, da giovedì torna la primavera Sole e caldo dovrebbero durare per tutto il Ponte del 25 aprile Improvvisi temporali e qualche grandinata fino a domani, poi tornano il sole e caldo primaverile. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteor facebook È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell'Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Non ci saranno il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, ma vedremo il baby-fenome x.com