Il valore delle aree interne | confronto alla Goleto sul futuro dei territori e della democrazia
Il 9 aprile si è svolto un incontro a Sant’Angelo dei Lombardi dedicato al ruolo delle aree interne e al loro contributo nel percorso verso una Comunità Democratica. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo di queste zone. L’obiettivo principale è stato analizzare come i territori interni possano influenzare le dinamiche democratiche e favorire un equilibrio tra diverse aree del Paese.
Sant’Angelo dei Lombardi, 9 aprile – “Territori e democrazia: il valore delle aree interne nel cammino di Comunità Democratica”. Questo il titolo dell’incontro in programma domani nella sala del Casale dell’Abbazia del Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi.Sviluppo delle aree interne e sfide. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Valore area fabbricabile ai fini del calcolo IMUOccorre innanzitutto precisare che l'IMU sulle aree fabbricabili è da calcolarsi moltiplicando il valore venale dell'area fabbricabile e l'aliquota dell'IMU prevista dal Comune per quel periodo ... corriere.it
Nel cuore verde dell'Irpinia, al centro di note localita' turistiche come (Santuario di San Gerardo Maiella,lago Laceno,Abbazia del Goleto,Rocca San Felice,Montevergine,laghi di Monticchio) nel comune di Teora (AV) - Viale della Vittoria.... Vendesi...... In centro - facebook.com facebook