Il valore delle aree interne | confronto alla Goleto sul futuro dei territori e della democrazia

Il 9 aprile si è svolto un incontro a Sant’Angelo dei Lombardi dedicato al ruolo delle aree interne e al loro contributo nel percorso verso una Comunità Democratica. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo di queste zone. L’obiettivo principale è stato analizzare come i territori interni possano influenzare le dinamiche democratiche e favorire un equilibrio tra diverse aree del Paese.