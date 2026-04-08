Il valore delle aree interne | confronto alla Goleto sul futuro dei territori e della democrazia

Da avellinotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile si è svolto un incontro a Sant’Angelo dei Lombardi dedicato al ruolo delle aree interne e al loro contributo nel percorso verso una Comunità Democratica. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno discusso delle sfide e delle opportunità legate allo sviluppo di queste zone. L’obiettivo principale è stato analizzare come i territori interni possano influenzare le dinamiche democratiche e favorire un equilibrio tra diverse aree del Paese.

Sant’Angelo dei Lombardi, 9 aprile – “Territori e democrazia: il valore delle aree interne nel cammino di Comunità Democratica”. Questo il titolo dell’incontro in programma domani nella sala del Casale dell’Abbazia del Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi.Sviluppo delle aree interne e sfide. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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