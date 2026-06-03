Un politico è stato coinvolto in un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza, con comportamenti spericolati. Non si tratta di un caso isolato, poiché anche un assessore regionale e un esponente leghista sono stati protagonisti di situazioni analoghe. In passato, un politico piemontese è stato definito “balengo” e “violento estremista verbale” dall’ex presidente della Camera. La serie di episodi evidenzia comportamenti rischiosi e controversi di alcune figure pubbliche.

Per Gianfranco Fini era un “ balengo “. Una testa calda, in piemontese. “Un violento estremista verbale ” lo definì l’ex presidente della Camera dei deputati. E così venne allontanato da Alleanza nazionale. Era il 2009, eppure da allora Emanuele Pozzolo ha fatto parecchia strada. In senso questa volta non metaforico, però, sulla strada ha lasciato il proprio suv. E la patente di guida. Già, perché dopo lo sparo a Capodanno che gli è costato più di un grattacapo giudiziario, una figuraccia politica e il soprannome di “pistolero”, ora il parlamentare ex Fratelli d’Italia, passato a Futuro nazionale lo scorso febbraio, è tornato a far parlare di sé: incidente nel Biellese e tasso alcolemico, da quanto si apprende, superiore al doppio del limite consentito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Pozzolo, quando il politico si mette alla guida ubriaco o fa lo spericolato: dall’assessora di Giani al caso del leghista Fabbri. Tutte le storie

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