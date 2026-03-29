Una persona è uscita dall’ospedale di Castellammare, si è messa alla guida e ha avuto un incidente mortale in una galleria di Seiano. Dopo aver lasciato la struttura sanitaria, si era recata in ospedale e successivamente era tornata verso casa prima dello scontro fatale. La vicenda ha suscitato molte domande sulla dinamica e sulle cause dell’incidente.

Vico Equense, cosa è successo davvero nella galleria di Seiano?. Un malore, una visita in ospedale, poi il ritorno verso casa. Una sequenza apparentemente normale che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in tragedia. Nicola Savarese, 54 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica lungo la Strada Statale 145 Sorrentina, all’interno della galleria di Seiano. Era appena uscito dal pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il punto chiave: dall’ospedale alla tragedia in pochi minuti. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato in ospedale per un malore. Dopo i controlli sanitari, attorno alla mezzanotte, avrebbe deciso di tornare autonomamente a casa, a Vico Equense. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Esce dall’ospedale di Castellammare e si mette alla guida, poi lo schianto mortale in galleria: la sequenza che inquieta

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