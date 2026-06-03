Non solo missili e nucleare | il jolly chimico di Kim che preoccupa gli esperti

La Corea del Nord ha mostrato interesse per armi chimiche, secondo fonti di intelligence. Le autorità nordcoreane hanno condotto test e sviluppato capacità di produzione di agenti chimici. Gli esperti escludono che siano state ancora impiegate in conflitti recenti, ma monitorano attentamente eventuali segnali di incremento. La presenza di armamenti chimici si aggiunge alle minacce nucleari e missilistiche già note, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di utilizzo in futuro.

La Corea del Nord non si affida soltanto ai suoi sempre più potenti missili balistici e al suo programma nucleare. Oltre il 38esimo parallelo c’è un altro fronte militare che continua a suscitare preoccupazione tra gli esperti di sicurezza: quello delle armi chimiche. Da anni, infatti, i servizi di intelligence occidentali ritengono che Pyongyang disponga di capacità avanzate in questo settore. Le ultime analisi suggeriscono che il Paese guidato da Kim Jong Un continuerebbe a investire risorse nello sviluppo e nel mantenimento di un arsenale molto particolare. Le armi chimiche rappresenterebbero per il governo nordcoreano uno strumento complementare alla deterrenza nucleare, potenzialmente utilizzabile sia sul campo di battaglia sia come mezzo di pressione psicologica contro gli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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