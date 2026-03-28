Le forze armate stanno esaurendo le scorte di missili da crociera Tomahawk, secondo quanto riportato, mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nella quarta settimana. Il rapporto indica che le riserve militari di questi missili sono in calo, generando preoccupazioni tra i vertici militari degli Stati Uniti. La situazione evidenzia una riduzione delle capacità di attacco a lungo raggio in corso di svolgimento.

La guerra tra Stati Uniti e Iran, entrata nella sua quarta settimana, sta sollevando una preoccupazione crescente nei vertici del Pentagono: il rapido esaurimento delle scorte di missili da crociera Tomahawk. Secondo fonti citate dal Washington Post, la Marina americana avrebbe già lanciato oltre 850 missili nell’ambito dell’operazione “Epic Fury”, un ritmo considerato insostenibile nel medio periodo. Il problema non riguarda soltanto il Medio Oriente, ma si inserisce in una riflessione più ampia sulla capacità degli Usa di sostenere conflitti ad alta intensità, soprattutto in vista di un possibile scenario futuro nel Pacifico, come uno scontro con la Cina su Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stanno finendo i missili contro l'Iran": il report sui Tomahawak che preoccupa gli Usa

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