Non solo mare e vacanze | la Pro Loco punta sui giovani e trasforma Lampedusa in un laboratorio di sostenibilità

La Pro Loco di Lampedusa avvia un progetto dedicato ai giovani, trasformando l’isola in un laboratorio di sostenibilità. L’iniziativa combina attività di educazione ambientale, promozione turistica e coinvolgimento delle nuove generazioni. L’obiettivo è sviluppare una comunità più consapevole e attenta alle tematiche ambientali, oltre a valorizzare il ruolo dei giovani nel futuro dell’isola. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di promozione di pratiche sostenibili e partecipative.

Non soltanto promozione turistica ma anche educazione ambientale, coinvolgimento delle nuove generazioni e costruzione di una nuova idea di comunità. Si è conclusa con una partecipazione oltre le attese la “Lampedusa Blue Experience”, la manifestazione che ha trasformato l’isola in un grande. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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