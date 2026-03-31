A Telese, il Laboratorio di Pasqua organizzato dalla Pro Loco ha riscosso un notevole successo. Numerosi bambini e famiglie si sono riuniti lungo la pista ciclabile di via Lagni per partecipare alle attività previste. L'evento si è svolto nel corso delle festività pasquali, attirando un'ampia presenza tra i partecipanti.

L’evento, rivolto ai bambini dai 4 anni in su, ha registrato un’importante partecipazione, confermando l’efficacia di una formula che unisce creatività manuale e valorizzazione degli spazi urbani. Per un’ora, i piccoli partecipanti si sono cimentati nella decorazione di uova e temi pasquali, coordinati dai volontari dell’associazione in un clima di ordinata e gioiosa operosità. Al termine delle attività, come previsto dal programma, è stata distribuita una merenda a tutti i presenti. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia operativa con Sugarland, il cui supporto logistico e organizzativo è stato fondamentale per garantire la qualità dell’esperienza offerta alle famiglie telesine. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, successo per il Laboratorio di Pasqua della Pro Loco

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