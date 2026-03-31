Il “Laboratorio di Pasqua” promosso dalla Pro Loco Telesia APS si è concluso con un bilancio positivo. L’evento si è svolto lunedì 30 marzo lungo la pista ciclabile di via Lagni, trasformata in un atelier a cielo aperto. La manifestazione ha coinvolto i giovani del territorio, offrendo spazi di aggregazione e attività creative durante il pomeriggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il “Laboratorio di Pasqua”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Telesia APS che nel pomeriggio di lunedì 30 marzo ha trasformato la pista ciclabile di via Lagni in un vivace atelier a cielo aperto. L’evento, rivolto ai bambini dai 4 anni in su, ha registrato un’importante partecipazione, confermando l’efficacia di una formula che unisce un creatività manuale e valorizzazione degli spazi urbani. Per un’ora, i piccoli partecipanti si sono cimentati nella decorazione di uova e temi pasquali, coordinati dai volontari dell’associazione in un clima di ordinata e gioiosa operosità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Successo per il “Laboratorio di Pasqua”: la Pro Loco Telesia centra l’obiettivo dell’aggregazione giovanile

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