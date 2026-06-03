Il Real Madrid ha presentato un'offerta importante per un calciatore di un club della Serie A, secondo fonti vicine al club. L'interesse del club spagnolo non si limita a Dumfries, ma riguarda anche altri giocatori del campionato italiano. La proposta è considerata fuori dal normale e mira a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società italiana sta valutando se accettare o meno l'offerta, senza aver ancora preso decisioni definitive.

Il Real Madrid potrebbe non fermarsi a Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter sembra essere ad un passo dai Blancos con le indiscrezioni delle ultime ore che parlano di un club spagnolo che sarebbe pronto a valutare il pagamento della clausola rescissoria per portarlo a Madrid. Ma il mercato del Real, soprattutto quando si parla di una società abituata a programmare con largo anticipo, raramente si esaurisce con un solo obiettivo. Ecco perché nelle ultime ore ha iniziato a prendere quota anche una suggestione che coinvolgerebbe direttamente il Napoli. Lo scozzese è diventato rapidamente un punto di riferimento per il centrocampo azzurro e non sorprende che il suo nome possa essere finito sui taccuini delle grandi società europee. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Non solo Dumfries, Mourinho saccheggia la Serie A: offerta folle per il big

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I fan del Madrid sono fortunati. Dumfries potrebbe non essere il giocatore più dotato tecnicamente, ma la sua leadership e mentalità sono inestimabili. Non ho dubbi che brillerebbe ancora di più in una difesa a quattro. Se dipendesse da me, non lascerei mai a reddit

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