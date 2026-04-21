L’allenatore dell’Inter ha commentato la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Como, affermando che solo la sua squadra potrebbe rimontare due volte lo svantaggio. Ha inoltre parlato delle condizioni di un suo giocatore, sottolineando che non stava bene durante la partita. In conclusione, ha risposto a una domanda sul paragone tra lui e un altro allenatore, senza entrare in dettagli specifici.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Como, il centrocampista dei nerazzurri, Hakan Calhanoglu, ha commentato così la bellissima vittoria in rimonta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA OTTENUTA GRAZIE AI CAMBI DALLA PANCHINA – « C’è un gruppo, è il lavoro di un gruppo che da inizio stagione sta facendo molto bene. Quando sono chiamati in causa lo fanno vedere. Oggi chi è subentrato ci ha dato una grossa mano, hanno avuto personalità, coraggio e sono stati decisivi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Solo la pazza Inter può rimontare due volte il Como. Dumfries non stava bene. Io come Mourinho? Rispondo così»

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