Il futuro di Sandro Tonali è al centro di nuove voci di mercato, con diverse big di Serie A interessate al suo trasferimento. Dopo le speculazioni sulla Juventus, si fa strada anche un’altra squadra di alto livello pronta a valutare il suo acquisto. La prossima finestra di mercato potrebbe portare a cambiamenti importanti per il centrocampista della Nazionale italiana.

Cambia di nuovo il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe finire in estate il centrocampista della Nazionale italiana. Luciano Spalletti non ha dubbi. Per permettere alla Juventus di compiere il definitivo salto di qualità serve un centrocampista top e il prescelto è Sandro Tonali, classe 2000 di proprietà del Newcastle. Il 25enne di Lodi piace parecchio anche ad Arsenal e Manchester United, ma nelle ultime ore c’è da registrare l’inserimento di un’altra big del campionato italiano. Sandro Tonali (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, anche il Napoli sarebbe particolarmente interessato alle prestazioni di Tonali e avrebbe intenzione di presentare un’offerta importante per l’ex Milan in caso di addio di uno tra Anguissa e Lobotka. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Tonali, non c’è solo la Juve: un’altra big di Serie A si muove

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