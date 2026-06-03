Un video mostra un giovane di diciotto anni che si accascia a terra, incapace di respirare, poco prima di morire. La scena è stata ripresa da un testimone e mostra il momento in cui il ragazzo si accascia, con il volto pallido e gli occhi chiusi. La registrazione è diventata virale, alimentando le discussioni sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza in situazioni di crisi. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Andrea Venanzoni Il caso dell'omicidio del giovanissimo Henry Nowak, uno studente inglese di diciotto anni, sta, giustamente, inquietando e infiammando le coscienze e il dibattito pubblico in Inghilterra, ed anche in molti altri Paesi. Proprio in questi giorni è arrivata la condanna a vita, con un minimo di ventuno annidi carcere, per Vickrum Digwa, un Sikh di ventitré anni, che ha accoltellato a morte lo studente inglese a Southampton, usando il coltello rituale che costituisce uno dei cinque pilastri simbolici della fede Sikh. Nowak però non è vittima soltanto del pugnale di Digwa, di quei colpi che gli hanno squarciato il petto lasciandolo agonizzante nel suo stesso sangue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Non riesco a respirare". Così è morto Henry Nowak: il video choc

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