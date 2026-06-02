‘Non riesco a respirare’ poi le manette | il caso Henry scuote il Regno Unito travolge la polizia e divide la politica

Da notizieaudaci.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video diffuso mostra gli ultimi istanti di vita di un uomo arrestato mentre stava morendo, con la frase “Non riesco a respirare” registrata prima dell’arresto. Gli agenti hanno creduto a una falsa accusa e hanno arrestato la vittima. Il caso ha suscitato polemiche nel Regno Unito, coinvolgendo la polizia e dividendo l’opinione pubblica. La vicenda ha portato a richieste di chiarimenti e indagini sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

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Il video mostra gli ultimi istanti di vita di Henry Nowak, gli agenti credettero alla falsa accusa dell’aggressore e arrestarono la vittima mentre stava morendo. Prima ha ripetuto più volte “Sono stato accoltellato”. Poi ha implorato: “Non riesco a respirare”. Infine è stato ammanettato e arrestato mentre perdeva conoscenza. È il contenuto del video che sta provocando indignazione nel Regno Unito e che ha riportato al centro del dibattito pubblico il caso di Henry Nowak, lo studente universitario di 18 anni ucciso a Southampton nel dicembre scorso. Le immagini, registrate dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti sul posto e diffuse con il consenso della famiglia, mostrano una sequenza destinata a lasciare il segno nell’opinione pubblica britannica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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