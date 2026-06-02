Sono state rese pubbliche le immagini delle bodycam degli agenti intervenuti a Southampton nel dicembre 2025. Nel video si vede un uomo che ripete più volte “I can't breathe”, parole simili a quelle pronunciate da George Floyd. Le registrazioni mostrano l’intervento delle forze dell’ordine e le sue successive reazioni. La diffusione delle immagini ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica sulla vicenda.

Le immagini diffuse che ritraggono la scena dell'arresto e poi della morte di Henry Nowak sono particolarmente forti e agghiaccianti. Nel filmato, registrato dalle telecamere in dotazione agli agenti intervenuti sul posto e diffuso dopo la conclusione del processo, il ragazzo appare gravemente ferito mentre cerca di spiegare di essere stato accoltellato. Più volte ripete: «I can't breathe», «non riesco a respirare». Nonostante le sue condizioni, viene inizialmente trattato come un sospetto e ammanettato dagli agenti, che in quei momenti ritengono attendibile la versione fornita dal suo aggressore. Sono immagini che hanno immediatamente e inevitabilmente richiamato alla memoria il caso di George Floyd, morto a Minneapolis nel 2020. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Henry Nowak, il video choc delle ultime parole: «I can't breathe» come George Floyd

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