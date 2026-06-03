Non preoccuparti Bea non solo mamma e compagno | coinvolta anche lei Messaggi agghiaccianti
Una donna è stata trovata morta in casa, con messaggi minacciosi e agghiaccianti lasciati sul telefono. La vittima, che era anche madre e compagna, era coinvolta in una relazione complessa. La polizia ha sequestrato dispositivi e avviato indagini per chiarire le cause del decesso. Nessun dettaglio sulle circostanze è stato ancora reso noto. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti tra i messaggi e la tragedia.
Ci sono tragedie che non esplodono all’improvviso: covano in silenzio, tra mura di casa e sorrisi di facciata. E quando la verità comincia a emergere, lo fa a pezzi: un dettaglio, una foto, una frase scritta di fretta. In questa storia, è proprio un messaggio a far tremare. Al centro c’è la morte della piccola Beatrice, due anni appena, deceduta il 9 febbraio. Una vicenda che, giorno dopo giorno, si fa sempre più pesante: perché non parla solo di un presunto episodio di violenza, ma di un contesto familiare che gli inquirenti stanno passando al setaccio con la massima cautela. Tra gli atti finiti al vaglio dell’inchiesta, spunta un messaggio che gli investigatori ritengono significativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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