Non preoccuparti Bea non solo mamma e compagno | coinvolta anche lei Messaggi agghiaccianti

Notizia in breve

Una donna è stata trovata morta in casa, con messaggi minacciosi e agghiaccianti lasciati sul telefono. La vittima, che era anche madre e compagna, era coinvolta in una relazione complessa. La polizia ha sequestrato dispositivi e avviato indagini per chiarire le cause del decesso. Nessun dettaglio sulle circostanze è stato ancora reso noto. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti tra i messaggi e la tragedia.