Non preoccuparti… Bea non solo mamma e compagno | coinvolta anche lei Ora i messaggi agghiaccianti

Da tvzap.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fascicolo sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta il 9 febbraio, gli investigatori stanno ricostruendo anche il contesto familiare in cui la minore viveva. L’attenzione degli inquirenti si concentra su testimonianze, documenti e contenuti digitali, inclusi messaggi privati ritenuti utili per inquadrare i rapporti tra le persone coinvolte. L’inchiesta riguarda la madre, Emanuela Aiello, e il compagno Emanuel Iannuzzi, entrambi indagati per maltrattamenti aggravati dall’evento morte. L’obiettivo della Procura è chiarire la sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità legate alla morte della bambina. Il messaggio acquisito nell’inchiesta su Beatrice. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Suspecting the letter was a forgery, Sinh's mother called the police to confront Bao.

Video Suspecting the letter was a forgery, Sinh's mother called the police to confront Bao.

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