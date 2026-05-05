E’ sempre Cartabianca Bianca Berlinguer | Ranucci-Nordio tutto alla luce del sole

Durante la trasmissione televisiva, la conduttrice ha affermato che le questioni riguardanti i due giornalisti coinvolti sono state portate pubblicamente alla luce. La discussione si è concentrata sulla trasparenza delle vicende e sulla necessità di chiarimenti ufficiali. La conduttrice ha ribadito il suo punto di vista sulla volontà di rendere pubblici tutti i dettagli legati alle vicende in corso.

(Adnkronos) – "Tutto alla luce del sole". Bianca Berlinguer, conduttrice di E' sempre Cartabianca, nella puntata di oggi 5 maggio torna sul caso Ranucci-Nordio che ha caratterizzato la trasmissione della scorsa settimana, con il botta e risposta tra il conduttore di Report e il ministro della Giustizia. "Sapete che abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci, che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti. Ha detto che stava verificando la notizia relativa alla presenza di Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti, in Uruguay. Per Ranucci era solo un'ipotesi da verificare", dice Berlinguer riassumendo la vicenda.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti; Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca; Nordio perdona Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca Berlinguer; E’ sempre Cartabianca del 28 aprile alle 21.25 su Rete 4: il nuovo attentato a Donald Trump.

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