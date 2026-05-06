Sigfrido Ranucci "graziato", Bianca Berlinguer no. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un' azione risarcitoria in sede civile nei confronti della giornalista conduttrice di E' sempre Cartabianca e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al "caso Minetti", durante la puntata della trasmissione della scorsa settimana in cui l'ospite Ranucci, poi scusatosi, aveva riferito di una pista su presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Nicole Minetti e del compagno Gianluca Cipriani. Per il Ministero della Giustizia "si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell'immagine dell'uomo e della istituzione che egli rappresenta".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo Nordio denuncia Bianca Berlinguer ed E' sempre Cartabianca

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Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al 'caso Minetti', durante la puntata della trasmissione 'E' sempre carta - facebook.com facebook

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