Non mi dispiacerebbe candidarmi magari col Pd dice il virologo Lorenzo Pregliasco

Il virologo Lorenzo Pregliasco ha affermato di essere interessato a candidarsi alle prossime elezioni, valutando l’ipotesi di farlo con il Partito Democratico. Ha dichiarato che non gli dispiacerebbe candidarsi, senza specificare se abbia già avviato procedure ufficiali. Pregliasco ha precisato di essere il virologo e di non confonderlo con un analista politico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tempi o modalità della candidatura.

Candidarsi alle prossime elezioni? Perché no. Lorenzo Pregliasco (il virologo, da non confondere con l'analista politico) ci sta pensando. Non che ci sia nulla di concreto, intendiamoci. Ma messo di fronte alla fatidica domanda sullo scendere o no in politica il camice bianco ha scelto la strada. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paky - Tardi feat. Sfera Ebbasta (Official Visual 360°)

Notizie e thread social correlati

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Non mi dispiacerebbe candidarmi col Pd alle politiche"Il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Partito Democratico.

Chi è Pregliasco, il virologo che si è detto pronto a candidarsi alle Politiche con il PdUn noto virologo e divulgatore scientifico italiano ha annunciato di voler candidarsi alle elezioni politiche con il Partito Democratico.