Il virologo Fabrizio Pregliasco | Non mi dispiacerebbe candidarmi col Pd alle politiche

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Partito Democratico. La sua proposta è stata comunicata in un’intervista, senza ulteriori dettagli su eventuali candidature ufficiali o programmi. Pregliasco ha espresso interesse per un coinvolgimento diretto nella politica, ma non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura. La notizia si aggiunge alle voci su possibili nuovi volti nel panorama politico italiano.

Fabrizio Pregliasco apre alla politica: non gli dispiacerebbe candidarsi alle elezioni politiche con il Partito Democratico.Lo ha dichiarato il virologo e direttore sanitario dell'Irccs Ospedale Galeazzi di Milano, ospite del programma Un giorno da pecora su Rai Radio1, intervistato da Giorgio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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CORPO ED EMOZIONI: UNA RELAZIONE INDISSOLUBILE

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