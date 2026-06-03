Chi è Pregliasco il virologo che si è detto pronto a candidarsi alle Politiche con il Pd

Da ilsole24ore.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un noto virologo e divulgatore scientifico italiano ha annunciato di voler candidarsi alle elezioni politiche con il Partito Democratico. La sua candidatura è stata comunicata pubblicamente, suscitando attenzione tra i media. La notizia ha fatto il giro delle testate, che hanno riportato la sua intenzione di entrare in politica. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche o sui ruoli specifici che potrebbe ricoprire.

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Candidarmi alle politiche? «Se me lo chiedessero non mi dispiacerebbe, magari col Pd, ma non penso me lo chiederanno, chissà. Io a Roma mi trasferirei, c’è un bel clima e si mangia bene, e come contenuti mi piacerebbe portare avanti le attività di solidarietà del Terzo Settore». Ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il virologo e Direttore sanitario Irccs Ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco ha ammesso di non escludere a priori un’esperienza in politica. Di recente, con riferimento all’ epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (RDC), ha chiarito: «è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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