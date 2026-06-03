Non mi dispiacerebbe candidarmi magari col Pd dice il virologo Fabrizio Pregliasco

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato di essere interessato a candidarsi alle prossime elezioni, valutando un’eventuale candidatura con il Partito Democratico. Ha aggiunto che non gli dispiacerebbe prendere parte alla competizione elettorale. La sua proposta viene comunicata senza ulteriori dettagli sul ruolo o sulla campagna. Pregliasco ha espresso questa intenzione in un’intervista, senza specificare tempistiche o modalità.

Candidarsi alle prossime elezioni? Perché no. Fabrizio Pregliasco (il virologo, da non confondere con l'analista politico, Lorenzo) ci sta pensando. Non che ci sia nulla di concreto, intendiamoci. Ma messo di fronte alla fatidica domanda sullo scendere o no in politica il camice bianco ha scelto. 🔗 Leggi su Today.it

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