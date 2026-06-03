Non c’è un problema migranti Mattarella risponde ai giovani

Mattarella ha partecipato a una cerimonia ufficiale, iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al milite ignoto e proseguita con una parata militare sui fori imperiali. Durante un intervento rivolto ai giovani, ha affermato che non esiste un problema migranti. Il presidente è arrivato a bordo di una Lancia Flaminia 335, accompagnato dalla scorta. La giornata si è svolta senza incidenti o interruzioni.

2 giugno Il Capo dello Stato: «L'Italia è frutto di tanti apporti e il risultato non ci dispiace. Occorre difendere il multilateralismo: oggi c’è più barbarie che durante la guerra fredda». «Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti. Le nuove generazioni migliori di noi, giusto l'impegno per il clima» 2 giugno Il Capo dello Stato: «L'Italia è frutto di tanti apporti e il risultato non ci dispiace. Occorre difendere il multilateralismo: oggi c’è più barbarie che durante la guerra fredda». «Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti. Le nuove generazioni migliori di noi, giusto l'impegno per il clima» Prima la deposizione della corna d’alloro al milite ignoto, poi la parata militare sui fori imperiali, dove Sergio Mattarella è arrivato a bordo della Lancia Flaminia 335, con la scorta dei corazzieri a cavallo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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