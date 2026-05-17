Modena | Mattarella e Meloni in visita ai feriti Piantedosi in prefettura | Problema psich

Da agi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica e la premier sono arrivati a Modena per visitare alcune delle persone ferite nell'incidente avvenuto ieri. Durante la giornata, sono stati accompagnati presso strutture sanitarie della zona, dove hanno incontrato i pazienti e il personale medico. Nel frattempo, il ministro dell’Interno ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine in prefettura, parlando di un problema di natura psichica legato all’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera regione.

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AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni sono in visita a Modena per portare il proprio saluto ad alcune delle persone rimaste coinvolte nel drammatico investimento di ieri. I due leader istituzionali hanno fatto visita all'ospedale di Baggiovara, a Modena e si recheranno ora all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano ricoverati i feriti che versano nelle condizioni più critiche. Mattarella ha ringraziato a lungo i medici che stanno curando i feriti di Modena. "Siamo riconoscenti nei vostri confronti", ha detto il capo dello Stato durante la visita. "Questa vicenda ha creato emozione in tutto il nostro Paese ", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Agi.it

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