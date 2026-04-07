Commissario esterno Maturità 2026 per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assenti

Durante un appuntamento su OrizzonteScuola TV del primo aprile 2026, è stato discusso il tema delle modalità di candidatura per i docenti precari che intendono partecipare come commissari esterni alla Maturità. La conversazione, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione di una rappresentante sindacale, ha riguardato le procedure da seguire attraverso le piattaforme Istanze Online o MAD per sostituire i colleghi assenti durante gli esami di Stato.

Nel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa alle procedure per la partecipazione agli esami di Stato. Un focus particolare è stato posto sull'obbligo di presentazione della domanda da parte dei docenti con supplenza al 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domandaMaturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Maturità 2026, domanda di messa a disposizione a Bolzano non esonera dalla domanda come commissario esternoAtteso a breve il Decreto che disciplinerà la domanda per la partecipazione agli esami di Maturità come commissario esterno o Presidente. Temi più discussi: Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Domanda commissari esterni Maturità 2026, scadenza 13 aprile 2026: quale modello compilare?; Maturità 2026, il MIM cambia le commissioni: le nuove regole su numero di commissari e riunione plenaria; Commissione Maturità 2026, obbligo domanda per docente a tempo indeterminato. Con almeno 10 anni di ruolo può candidarsi anche come Presidente. Maturità 2026, ecco la domanda per commissari esterni e Presidente fino al 13 aprile su Istanze online. GUIDA MIMMaturità 2026: al via la domanda per la nomina come commissari esterni o Presidenti delle commissioni. Chi deve e chi può (non) presentare domanda. orizzontescuola.it Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Da inoltrare su Istanze online entro il 13 aprile, per tanti è obb ... orizzontescuola.it #Domanda commissario esterno Maturità 2026 Quando nella piattaforma chiede: "anni di servizio non in ruolo" intende anche quelli svolti in paritaria ringrazio chiunque vorrà rispondere - facebook.com facebook