La partecipazione come commissario esterno alla Maturità 2026 dà punteggio nelle GPS o nella mobilità?
Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Stefano Cavallini di ANIEF, è stato discusso il tema delle procedure per la formazione delle commissioni degli esami di Stato 2026. In particolare, è stato affrontato il ruolo di commissario esterno e se questa partecipazione influisce sui punteggi assegnati nelle GPS o nelle procedure di mobilità.
Nel question time dell’8 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stato affrontato il tema delle procedure per la composizione delle commissioni degli esami di Stato 2026. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle modalità e sulle scadenze per la presentazione delle candidature come commissari o presidenti di commissione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assentiNel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della...
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