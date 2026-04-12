La partecipazione come commissario esterno alla Maturità 2026 dà punteggio nelle GPS o nella mobilità?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Stefano Cavallini di ANIEF, è stato discusso il tema delle procedure per la formazione delle commissioni degli esami di Stato 2026. In particolare, è stato affrontato il ruolo di commissario esterno e se questa partecipazione influisce sui punteggi assegnati nelle GPS o nelle procedure di mobilità.