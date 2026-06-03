Noemi Basiletti | Jasmine Paolini un’ispirazione Vorrei affrontare ancora Svitolina Sogno la top10

Notizia in breve

Durante gli Internazionali d’Italia femminili, una giovane tennista ha attirato l’attenzione per aver superato aspettative e mostrato determinazione. Ha dichiarato che Jasmine Paolini rappresenta un’ispirazione e ha espresso il desiderio di affrontare di nuovo Svitolina. Inoltre, ha rivelato il sogno di entrare nella top 10. La sua performance ha evidenziato un movimento emergente nel circuito, che cerca di farsi spazio tra le protagoniste più affermate.