Noemi Basiletti | Jasmine Paolini un’ispirazione Vorrei affrontare ancora Svitolina Sogno la top10
Durante gli Internazionali d’Italia femminili, una giovane tennista ha attirato l’attenzione per aver superato aspettative e mostrato determinazione. Ha dichiarato che Jasmine Paolini rappresenta un’ispirazione e ha espresso il desiderio di affrontare di nuovo Svitolina. Inoltre, ha rivelato il sogno di entrare nella top 10. La sua performance ha evidenziato un movimento emergente nel circuito, che cerca di farsi spazio tra le protagoniste più affermate.
Nella recente edizione degli Internazionali d’Italia femminili è stata una delle sorpresa più belle, il segnale di un movimento che prova a muoversi dietro alle giocatrici di punta. Noemi Basiletti, giocatrice toscana classe 2006, ha battuto la veterana australiana Ajla Tomljanovi?, dopo aver superato le qualificazioni, prima di arrendersi ad Elina Svitolina, futura vincitrice del torneo. L ‘azzurra si è raccontata ai microfoni di OA Sport soffermandosi sulle belle emozioni vissute a Roma, sulla voglia di crescere e sul cammino del tennis italiano in ambito femminile negli ultimi anni. Sulla possibilità di vincere una partita nel WTA 1000 di Roma: ” Assolutamente no, proprio per come era iniziata la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Paolini.
Notizie e thread social correlati
WTA Roma 2026, Noemi Basiletti lotta ma cede ad Elina SvitolinaA Roma, nel torneo WTA del 2026, la giovane tennista italiana Noemi Basiletti si è trovata a disputare il suo match nel main draw.
Jasmine Paolini esce dalla top10: quante posizioni perde dopo la cambiale a RomaJasmine Paolini ha perso alcune posizioni nella classifica mondiale dopo essere stata sconfitta dalla belga Elise Mertens al terzo turno degli...
Si parla di: Noemi Basiletti: Jasmine Paolini un’ispirazione. Vorrei affrontare ancora Svitolina. Sogno la top10.
Noemi Basiletti: Jasmine Paolini un’ispirazione. Vorrei affrontare ancora Svitolina. Sogno la top10Nella recente edizione degli Internazionali d'Italia femminili è stata una delle sorpresa più belle, il segnale di un movimento che prova a muoversi ... oasport.it
Federico Maccari: Noemi Basiletti ha un talento che va coltivato. Ampi margini sul servizioGli Internazionali d'Italia 2026 hanno portato alle luci della ribalta Noemi Basiletti, consegnando agli appassionati italiani una nuova giocatrice da ... oasport.it