WTA Roma 2026 Noemi Basiletti lotta ma cede ad Elina Svitolina

A Roma, nel torneo WTA del 2026, la giovane tennista italiana Noemi Basiletti si è trovata a disputare il suo match nel main draw. Dopo aver lottato nel corso del secondo turno, la giocatrice si è arresa alla più esperta avversaria, che ha prevalso in due set. La partita si è conclusa con la vittoria della rivale, lasciando la sconfitta a Basiletti, che occupa attualmente la posizione 427 nel ranking mondiale.

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Si ferma al secondo turno del main draw la corsa di Noemi Basiletti, numero 427 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, nel WTA 1000 di Roma: l’azzurra cede alla quotatissima ucraina Elina Svitolina, numero 7 del seeding, che si impone con lo score di 6-1 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco, ed ai sedicesimi affronterà una tra la qualificata elvetica Simona Waltert e la testa di serie numero 32, la statunitense Hailey Baptiste. Nel primo set l’azzurra cede subito il servizio ai vantaggi, ma già nel secondo game, sempre ai vantaggi, trova l’immediato controbreak. Dall’1-1, però, dopo due game molto lottati, l’ucraina sale in cattedra: Svitolina toglie la battuta a Basiletti a quindici nel terzo game ed a trenta nel quinto, non senza dover annullare prima due palle break nel quarto gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, Noemi Basiletti lotta ma cede ad Elina Svitolina Notizie correlate LIVE Basiletti-Svitolina 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra cede subito il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa il rovescio dell’azzurra. LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sconfitta onorevole per la giovane azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Svitolina chiude con la palla corta di rovescio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pellegrino, Basiletti e Urgesi superano le quali; Dai campi di San Vincenzo alla vittoria Wta, Noemi Basiletti conquista Roma: Mi ispiro a Pennetta; LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra chiude ed è al 2° turno, il sogno continua!; Favola Basiletti! Impresa della n°427: dalle prequali alla prima gioia a Roma (come Sinner nel 2019). WTA Roma 2026, Noemi Basiletti lotta ma cede ad Elina SvitolinaSi ferma al secondo turno del main draw la corsa di Noemi Basiletti, numero 427 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, nel WTA 1000 di Roma: ... oasport.it LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sconfitta onorevole per la giovane azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente in risposta di Svitolina. 15-0 Spara fuori un dritto facile facile Svitolina. 1-2 In ... oasport.it Noemi Basiletti viene sconfitta da Elina Svitolina con lo score di 1-6 3-6 nel secondo turno a Roma: settimana comunque fantastica per l'azzurra classe 2006, che ha battuto consecutivamente 3 top 100 tra qualificazioni e primo turno! x.com BASILETTI SI RACCONTA La wild card per le prequalificazioni, gli anni passati alla Rafael Nadal Academy e il record condiviso con Sinner Noemi, classe 2006, ha fatto parte in passato del progetto Young Talent di BNL BNP Paribas. Adesso punta a - facebook.com facebook