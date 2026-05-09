Jasmine Paolini ha perso alcune posizioni nella classifica mondiale dopo essere stata sconfitta dalla belga Elise Mertens al terzo turno degli Internazionali d’Italia. La giocatrice italiana, che aveva partecipato a questa tappa del torneo romano, non è riuscita ad avanzare oltre questa fase e ora si trova fuori dalla top 10. La sconfitta ha avuto ripercussioni sulla sua posizione in classifica, che si è abbassata rispetto ai giorni precedenti.

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla belga Elise Mertens ed è stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Dopo aver sofferto contro la francese Léolia Jenjean, la toscana si è inchinata ai sedicesimi di finale con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-3 e ha così dovuto salutare la terra rossa della Capitale. Il momento non è dei più semplici per la 30enne, che non è riuscita a invertire la rotta al WTA 1000 di Roma, dove oggi ha tra l’altro avuto a disposizione quattro match-point per proseguire la propria avventura. L’azzurra era chiamata a onorare una cambiale da 1.000 punti in virtù del trionfo di dodici mesi fa, ma con il terzo turno ne ha portati a casa soltanto 65 e ha così lasciato sul piatto ben 935 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini esce dalla top10: quante posizioni perde dopo la cambiale a Roma

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