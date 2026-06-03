Una bambina è rimasta chiusa in auto a Nocera Inferiore, ma è stata soccorsa dalla polizia municipale. Durante l’intervento, alcuni agenti hanno riportato leggere ferite. La bambina è stata liberata senza conseguenze gravi. La notizia è stata resa nota dal sindaco tramite Facebook. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del blocco o sulle condizioni della bambina al momento del salvataggio.

A Nocera Inferiore (Salerno), una bambina è rimasta chiusa accidentalmente dentro l'auto dei genitori. In soccorso di questi ultimi, che hanno vissuto momenti di grande apprensione, sono intervenuti due agenti della polizia municipale, i quali hanno rotto il vetro del veicolo e messo in salvo la piccola., L'episodio si è verificato il 2 giugno mattina. "Gli agenti della polizia municipale, il neo assunto Ufficiale S. Ten. Sabato Sirica e l'agente Valentina Capuano, sono intervenuti con grande tempestività per soccorrere una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione: la loro bambina era rimasta chiusa all'interno dell'autovettura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Nocera Inferiore (Salerno), bimba resta chiusa in auto: la polizia municipale la salva

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