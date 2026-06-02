Bimba resta chiusa in auto a Nocera Inferiore la polizia locale sfonda il finestrino e la salva

Notizia in breve

Una bambina è rimasta chiusa all’interno di un’auto parcheggiata a Nocera Inferiore. La polizia locale è intervenuta e ha rotto il vetro del finestrino per liberarla. La bambina è stata estratta in sicurezza e presa in cura. Non sono stati riportati danni o ferite. L’intervento si è svolto in pochi minuti, evitando che la situazione potesse peggiorare.