Bimba resta chiusa in auto a Nocera Inferiore la polizia locale sfonda il finestrino e la salva
Una bambina è rimasta chiusa all’interno di un’auto parcheggiata a Nocera Inferiore. La polizia locale è intervenuta e ha rotto il vetro del finestrino per liberarla. La bambina è stata estratta in sicurezza e presa in cura. Non sono stati riportati danni o ferite. L’intervento si è svolto in pochi minuti, evitando che la situazione potesse peggiorare.
Una bimba è rimasta intrappolata all'interno di un'auto a Nocera Inferiore. La polizia locale l'ha salvata sfondando il finestrino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bambina resta intrappolata in auto, salvata dagli agenti della municipale
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