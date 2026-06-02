Bambina resta chiusa in auto a Salerno la polizia municipale rompe il vetro e la salva
Una bambina è rimasta accidentalmente chiusa dentro un'auto a Nocera Inferiore, nel Salernitano. La polizia municipale è intervenuta rapidamente, rompendo il vetro del veicolo e liberando la bambina. L'intervento si è svolto in pochi minuti, evitando che la situazione degenerasse. La bambina è stata presa in custodia dai sanitari che sono arrivati sul posto.
Il rapido intervento della polizia municipale ha consentito di mettere in salvo una bambina rimasta accidentalmente chiusa all'interno di un'autovettura a Nocera Inferiore, nel Salernitano. Nella mattinata gli agenti sono intervenuti in soccorso di una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente ad affrontare una situazione di forte apprensione, con la propria figlia bloccata all'interno del veicolo. L'intervento degli agenti Valutata l'urgenza della situazione, gli operatori della polizia municipale hanno deciso di rompere immediatamente un vetro dell'automobile per raggiungere la piccola e metterla in sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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