bambina resta chiusa in auto a salerno la polizia municipale rompe il vetro e la salva

Notizia in breve

Una bambina è rimasta accidentalmente chiusa dentro un'auto a Nocera Inferiore, nel Salernitano. La polizia municipale è intervenuta rapidamente, rompendo il vetro del veicolo e liberando la bambina. L'intervento si è svolto in pochi minuti, evitando che la situazione degenerasse. La bambina è stata presa in custodia dai sanitari che sono arrivati sul posto.