Nocera Inferiore bambina chiusa in auto | salvata dai vigili urbani

Una bambina è stata salvata dai vigili urbani dopo essere stata rinchiusa accidentalmente in un’auto a Nocera Inferiore. Il sindaco ha ringraziato gli agenti sui social media, evidenziando la pronta interazione delle forze dell’ordine che ha evitato conseguenze più gravi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Preferisce partire dal lieto fine, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che ringraziando gli uomini della Polizia Municipale condivide sui social una notizia che avrebbe potuto avere epilogo peggiore. Ieri mattina, 2 giugno, una bambina è rimasta chiusa accidentalmente nell’autovettura dei genitori. L’allarme è scattato quando i genitori si sono accorti di non riuscire più ad aprire le portiere. Sul posto sono intervenuti due agenti della polizia municipale, il neo ufficiale S. Ten. Sabato Sirica e l’agente Valentina Capuano. Valutata l’urgenza della situazione e il rischio per la minore, gli operatori hanno deciso di rompere il vetro del veicolo per estrarre la bambina e metterla in sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Bambina resta intrappolata in auto, salvata dagli agenti della municipale

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