Resta chiusa in macchina bambina salvata da due vigili urbani

Due vigili urbani hanno liberato una bambina rimasta chiusa in auto a Nocera Inferiore questa mattina. Gli agenti Sabato Sirica e Valentina Capuano sono intervenuti prontamente, riuscendo a estrarla dall’abitacolo. La bambina è stata consegnata ai genitori, che si erano preoccupati per la sua sicurezza. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Questa mattina, a Nocera Inferiore, gli agenti della Polizia Municipale, Sabato Sirica e Valentina Capuano, sono intervenuti per soccorrere una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione: la loro bambina era rimasta chiusa all’interno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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AURORA E IL SUO FRATELLINO MATTI TROVANO UNA BAMBINA ABBANDONATA E LA ADOTTANO!

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