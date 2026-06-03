Una persona che si definisce sionista ha dichiarato che, in caso di rielezione del primo ministro israeliano, lascerà il paese e chiederà asilo in Italia. Ha espresso disapprovazione per quanto sta accadendo nel suo paese e ha annunciato di raccogliere fondi per Gaza. Inoltre, sta organizzando un festival a Firenze che vedrà insieme israeliani e palestinesi sullo stesso palco.

Questo articolo è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Come ha immaginato questo festival in un momento così complicato? «La situazione è grave. Ma noi, come esseri umani, abbiamo due opzioni: arrenderci al male oppure creare il bene. Ed è quello che stiamo facendo. Il nostro festival è un luogo dove israeliani e palestinesi possono lavorare, cantare e parlare insieme in un ambiente sicuro. Non dobbiamo essere d’accordo su tutto, ma sulle cose importanti sì: che dobbiamo trovare una via d’uscita, che dobbiamo piangere insieme se un giorno vogliamo riuscire a ridere insieme». Hanno fatto discutere le parole di Erri De Luca che, dopo aver ricevuto il suo invito, ha dichiarato: «Sono un sionista e non prenderò parte a eventi in cui si parla di genocidio a Gaza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Noa: «Sono sionista, ma mi vergogno di quello che sta accadendo nel mio Paese. Se Netanyahu verrà rieletto lascerò Israele e chiederò asilo al governo italiano»

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