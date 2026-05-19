Mario Martone | Sapere che il mio film verrà proiettato in Israele mi mette i brividi

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Martone scopre da Venice4Palestine che il suo film "Fuori" è in programma al XIII Festival del Cinema Italiano in Israele: "Sapere che verrà proiettato mi mette i brividi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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