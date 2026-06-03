Noa ha espresso rispetto per le opinioni di De Gregori, ma ha commentato che non si può imporre agli altri cosa debbano fare. Ha definito Springsteen un eroe che rischia la vita, mentre Netanyahu è visto come una maledizione per il suo popolo e Ben Gvir come un mostro. La dichiarazione arriva in relazione a una serata, il 4 novembre 1995, a Tel Aviv, durante una manifestazione per celebrare gli Accordi di Oslo.

Noa, partiamo da quella sera. 4 novembre 1995, Tel Aviv, la manifestazione per celebrare gli Accordi di Oslo. Sono le 21.30. “Avevo cantato, ero già scesa dal palco per dare un abbraccio e un bacio a Yitzhak Rabin. Il premier sale su per fare il coro, stonatissimo e imbarazzato, in ‘Shira LaShalom’ con Miri Aloni, che aveva reso famoso questo pezzo pacifista quando era nell’esercito”. E dopo? “È sceso anche lui, il foglio con il testo della ‘Canzone della pace’ ripiegato nel taschino della giacca. È stato quello, dei tre proiettili sparati dal killer, un estremista di destra ebreo, a risultare fatale. Trapassando il foglio e inondandolo del suo sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Noa: “Rispetto l’opinione di De Gregori, ma non può dire agli altri cosa devono fare. Springsteen è un eroe, che rischia la vita. Netanyahu è una maledizione per il mio popolo, Ben Gvir è un mostro”

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