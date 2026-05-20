Attivisti della Flotilla sono stati mostrati inginocchiati, bendati e in stato di fermo nelle immagini diffuse da un ministro israeliano, il quale li ha provocatoriamente salutati con un “Benvenuti in Israele”. Le clip hanno suscitato reazioni di sdegno e polemiche a livello internazionale, con il premier israeliano che ha commentato che il suo ministro ha commesso un errore. La vicenda ha portato a dure reazioni da parte di alcuni leader europei, tra cui il presidente del Consiglio e il vicepresidente del Parlamento europeo.

TEL AVIV – Oltraggiati, oltre che derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, mentre rivolge un ironico ‘Benvenuti in Israele’ agli attivisti della Flotilla hanno scatenato bufera diplomatica, istituzionale, politica. Forte e ferma la protesta del governo italiano. Fermati dall’Idf, le immagini degli attivisti scatenano la reazione del governo italiano. Stasera, 20 maggio 2026, rientrano i primi due italiani della Flotilla, il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani. Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla: attivisti in ginocchio. Ben Gvir li deride. Netanyahu: “Il mio ministro sbaglia”. L’ira di Meloni e Tajani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flotilla: attivisti in ginocchio, bendati e ammanettati, Ben Gvir li deride. Le reazioni politiche

Sullo stesso argomento

Flotilla: attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati. Ben Gvir li deride. Meloni e Tajani: “Inaccettabile”Hanno scatenato polemiche e indignazione le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir, in cui viene ripreso...

Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride. Meloni: "L'Italia pretende le scuse". E Netanyahu prende le distanze dal ministroIn Israele è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flotilla nel porto Ashdod.

Flotilla: attivisti in ginocchio, bendati e ammanettati. Ben Gvir li deride: Benvenuti in Israele. Meloni: Immagini inaccettabili x.com

Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in un post di Ben-Gvir. Meloni e Tajani: inaccettabile reddit

Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio. Ben Gvir: Benvenuti in Israele. Meloni-Tajani: Inaccettabile. Convocato l'ambasciatoreIl ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana e, come diffuso sui suo ... ilgazzettino.it

Flotilla, Ben-Gvir ad Ashdod tra gli attivisti fermati: Benvenuti in Israele, qui comandiamo noiNuove polemiche in Israele, dopo la diffusione dei video girati al porto di Ashdod, dove sono stati condotti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalla marina israeliana. A far discutere ... tg.la7.it